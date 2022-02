The Batman, nel sequel con Robert Pattinson ci sarà Superman? Risponde Matt Reeves!

Dopo aver parlato della colonna sonora di The Batman e di come le musiche di Michael Giacchino abbiano aiutato il protagonista Robert Pattinson, il regista Matt Reeves ha discusso della possibilità di vedere Superman nella sua nuova saga DC Films.

Come saprete infatti The Batman è ambientato in un universo narrativo inedito totalmente slegato dal DCEU, anche se alcune foto dal set avevano svelato l'esistenza di Superman e Wonder Woman in questo mondo alternativo grazie ad alcuni passanti travestiti da supereroi per le strade di Gotham. Vuol dire che i protagonisti di The Batman vivono in un universo in cui ci sono anche altri supereroi fuori dai confini di Gotham? A Matt Reeves è stato chiesto a bruciapelo se in un eventuale sequel potrebbe apparire Superman e la sua risposta è stata la seguente:

"L'ultima cosa che volevo fare dopo aver accettato di dirigere questo film era iniziare a costruirlo con il grado di difficoltà più alto che ci sia, ovvero quello di trovare dei modi per collegarlo a tutto il resto dell'universo DC. Quindi la mia decisione, fin dall'inizio, è stata quella di provare a costruire un nostro Batverse, con questo film pensato come punto di partenza."

Tuttavia il regista ha chiarito che non sarebbe impossibile collegare il Batverse ad altri personaggi, anche se la cosa potrebbe non interessarlo: "Non è impossibile collegare questo mondo a a qualcos'altro, ma quando ho fatto questo film non ero interessato a queste cose. E, sinceramente, non credo che sarebbe la strada da seguire per un eventuale sequel".

The Batman esce il 3 marzo in Italia.