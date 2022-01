The Batman, i sequel sono confermati? Matt Reeves promette 'tante cose in sviluppo'

Oggi si parla tantissimo di The Batman: dopo aver spiegato perché il film con Robert Pattinson non racconterà le origini di Bruce Wayne, il regista Matt Reeves si è pronunciato anche sui sequel del film e sul futuro della saga.

"Ovviamente molto dipenderà dalla ricezione di questo film e dalla risposta dei fan, ma al momento posso dire stiamo lavorando a tante cose diverse" ha dichiarato Reeves parlando con il magazine Esquire UK. Il riferimento è ovviamente diretto alle tante serie tv prequel in sviluppo per HBO Max, due delle quali già annunciate ufficialmente: stiamo parlando ovviamente delle ancora senza titolo 'Gotham PD' e 'Pinguino', entrambe ambientate prima degli eventi di The Batman e incentrate rispettivamente sul dipartimento di polizia di Gotham e sull'ascesa al potere di Oswald Cobblepot, il gangster interpretato da Colin Farrell.

Ma quali potrebbero essere le altre opere in sviluppo? Dai primi rapporti su The Batman, fin dall'annuncio ufficiale si era parlato di una 'trilogia' con protagonista Robert Pattinson, dunque si potrebbe ipotizzare che Matt Reeves abbia già le idee precise sul come sviluppare la saga dopo la pubblicazione del primo episodio. Inoltre, con il successo di Peacemaker, la realtà di HBO Max è sempre più vicina a quella delle uscite cinematografiche, e in tal senso si era parlato anche di una serie tv spinoff dedicata alla Catwoman di Zoe Kravitz.



Ricordiamo inoltre che Matt Reeves sta sviluppando insieme a JJ Abrams anche la nuova serie animata Batman Caped Crusader, che però sarà totalmente slegata dalla saga cinematografica con Robert Pattinson.

Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.