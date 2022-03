The Batman: sentite Kevin Conroy recitare una famosa battuta del film di Robert Pattinson!

Dopo aver visto i concept art di The Batman relativi alle idee originali per il costume di Robert Pattinson, ascoltate la superstar del franchise Kevin Conroy recitare una famosa battuta del film di Matt Reeves con la sua inconfondibile voce da cavaliere oscuro.

La battuta in questione è pronunciata dal Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson durante i minuti di apertura di The Batman, ma debuttò per la prima volta nel trailer del film pubblicato ad ottobre 2021: parlando del Bat-Segnale e della paura che trasmette ai criminali di Gotham City, Batman dice: "La paura è uno strumento - e quando quella luce colpisce il cielo, non è solo una chiamata... è un avvertimento". A Kevin Conroy è stato chiesto di recitare questa frase con la sua voce di Batman durante un'intervista con The Movie Dweeb: potete ascoltarlo nel video in calce all'articolo (dal minuto 33 circa).

Per chi non lo sapesse, Conroy ha doppiato Batman per la prima volta in Batman: The Animated Series nel 1992, dopodiché ha ripreso il ruolo innumerevoli volte nel corso della sua carriera, prestando la sua voce a programmi televisivi come The New Batman Adventures, Superman: The Animated Series, Batman Beyond, e tanti altri, oltre a numerosi film animati (Batman: Mask of the Phantasm, Batman & Mr. Freeze: SubZero, Batman Beyond: Return of the Joker, Batman: Mystery of the Batwoman, Batman: Gotham Knight, solo per citarne alcuni) e la saga di videogiochi Batman: Arkham. Ha anche avuto l'opportunità di interpretare il personaggio in versione live-action nel 2019, apparendo come il Bruce Wayne della Terra-99 durante l'evento crossover dell'Arrowverse "Crisis on Infinite Earths".

Curiosamente Matt Reeves e Robert Pattinson sono grandi fan della serie animata di Batman e del film Mask of the Phantasm. A tal proposito, scoprite cosa significa Sono Vendetta in The Batman e quali sono le origini della nuova frase iconica di Bruce Wayne.