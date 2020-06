The Batman, sensazionale fan-art alza l'hype per Robert Pattinson e Zoe Kravitz

Dal poco che si è visto e conoscendo i talenti coinvolti, l'hype per The Batman di Matt Reeves è già alle stelle ad oltre un anno e mezzo dalla sua uscita, ma questa nuova fan-art pubblicata dall'artista Datrinti contribuirà a rendere l'attesa ancora più difficile.

La fan-art, che come al solito trovate in calce all'articolo, mostra uno sguardo dettagliato sull'aspetto che potrebbero avere il Batman di Robert Pattinson, la Catwoman di Zoe Kravitz e anche il James Gordon di Jeffrey Wright.

Ricordiamo che il costume di Batman è stato svelato all'inizio dell'anno, in un camera test che ha mostrato per la prima volta Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, e a marzo è stata rivelata anche la nuova Batmobile. Entrambi si sono dimostrati molto diversi da ciò che i fan hanno visto nei precedenti adattamenti, con la tuta che per certi versi sembra ispirarsi ai videogiochi della serie Arkham Asylum e la macchina sportiva Batmobile apparentemente creata sulla base di Batman: The New Adventures #408.

Presentata originariamente come "la gatta", Selina Kyle è stata una delle più famose nemiche/amiche di Batman fin dalla sua prima apparizione nel 1940. Da allora è apparsa in numerosi fumetti, film, programmi TV e videogiochi, e negli ultimi fumetti editi da DC Comics è stato rivelato che adesso è incinta di Bruce Wayne, dopo una lunga run scritta dallo sceneggiatore Tom King e incentrata prevalentemente sulla storia d'amore fra Batman e Selina. Pensate che Reeves trarrà ispirazione da queste vicende e metterà in risalto la relazione fra i due? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che nel sequel di The Batman dovrebbe esordire il nuovo Joker, e i fan stanno già esponendo le loro preferenze per il casting.