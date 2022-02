The Batman, quali segreti nasconde il film di Matt Reeves?

Le proiezioni di The Batman al box office sono ottime, e tutti sperano che al suo esordio il film sarà all'altezza delle aspettative. Ma mentre il 3 Marzo si avvicina, molti si chiedono cosa potremo vedere. Quali sono i segreti del film di Matt Reeves? Ecco tutto ciò che abbiamo scoperto.

Se ricordate bene, il regista aveva descritto The Batman con un viaggio "emotional" nel personaggio. Infatti è chiaro che l'avventura non coinvolgerà solo gli eventi esterni, ma anche la dimensione interna del protagonista interpretato da Robert Pattinson. Proprio a partire da questo siamo arrivati alla conclusione che il film potrebbe essere tratto da Batman: The Imposter, serie curata da Mattson Tomlin, Andrea Sorrentino, e Jordie Bellaire, in cui potremmo trovare tutti i segreti che il film di Reeves nasconde.

Si tratta infatti di uno dei fumetti più oscuri della DC, in cui Batman prova a capire chi è che commette omicidi a Gotham spacciandosi per lui. Il personaggio, proprio come nel film, si trova al suo secondo anno come Vigilante, e non ha ancora la maturità degli anni, ma neanche l'immaturità dell'inizio. Si tratterà dunque di un viaggio psicologico interessante, che a questo punto potrebbe coinvolgere anche Dr Leslie Thompkins. Probabilmente si tratterà anche della versione più violenta mai vista, e in effetti The Batman sarà PG-13.

Il personaggio di Batman riceverà un twist inaspettato, forse più del previsto. "La verità è che è una specie di tossicodipendente. La sua droga è la sua dipendenza da questa spinta alla vendetta. È come un Batman Kurt Cobain" ha detto Reeves parlando del personaggio. In tutto ciò, ovviamente, essendo probabilmente tratto da questa serie di fumetti, The Batman nasconderà anche personaggi inaspettati. Chi vorreste vedere voi?