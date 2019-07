The Batman, secondo i rumor Vanessa Kirby potrebbe interpretare Catwoman

Per il nuovo The Batman con Robert Pattinson, iniziano a filtrare alcuni rumor sui personaggi di contorno. Secondo Geeks Worldwide, il regista Matt Reeves starebbe pensando di affidare il ruolo di Catwoman a Vanessa Kirby (Mission Impossible - Fallout, Hobbs & Shaw).

La trentunenne attrice britannica ha preso parte anche alle prime due stagioni della serie Netflix The Crown, interpretando la sorella della regina Elisabetta. Secondo le indiscrezioni, sarebbe nel mirino della Warner Bros e del regista, anche se ufficialmente non ci sono stati ancora colloqui formali.

The Batman è ufficialmente entrato in pre-produzione. Il film avrà per protagonista Robert Pattinson e dovrebbe uscire nelle sale nel giugno del 2020. La notizia su Vanessa Kirby è ovviamente da prendere con le molle, anche se Geeks Worldwide si è distinto in passato per alcuni scoop: proprio per quanto riguarda The Batman, per esempio, fu il primo a parlare della trattativa con Nicholas Hoult (Dark Phoenix) per il ruolo di Bruce Wayne, poi rivelatasi vera, anche se non andata a buon fine.

In ogni caso, è probabile che altri nomi trapeleranno molto presto, ora che le fasi iniziali del progetto sono cominciate. Altre voci recenti, intanto, parlano della presenza di alcuni villain come il Pinguino, l’Enigmista e Due Facce.

A quanto pare, anche Andy Serkis è in trattative per un ruolo in The Batman.