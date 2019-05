The Batman, ecco Sebastian Stan immaginato nei panni dell'Enigmista

In passato l'attore del Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan ha dichiarato di essere interessato all'eventualità di poter interpretare l'Enigmista in The Batman, e adesso una fan-art ha provato ad immaginarlo nel ruolo.

Autore del post l'artista Dalton Barrett, che ha pubblicato l'immagine sul suo profilo Instagram ufficiale Barrett Digital. Come potete vedere in calce all'articolo, l'interprete del Soldato d'Inverno sembrerebbe non sfigurare affatto nel completo verde/viola griffato di punti interrogativi tipico di una delle nemesi più celebri del Cavaliere Oscuro.

Al momento, comunque, non sappiamo se l'Enigmista sarà effettivamente nel misterioso e attesissimo nuovo progetto di Matt Reeves. In un recente articolo, l'Hollywood Reporter ha ufficialmente confermato che in The Batman compariranno almeno sei villain della DC, ma gli unici nomi citati sono quelli di Catwoman e il Pinguino, che dovrebbero essere certi nonostante l'attuale mancanza di un casting.

Del resto neanche Robert Pattinson è stato ancora confermato ufficialmente, anche se rimane la scelta numero uno e l'annuncio definitivo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, probabilmente dopo il Festival di Cannes, dove Pattinson sta presentando The Lighthouse, il nuovo film di Robert Eggers in cui è co-protagonista insieme a Willem Dafoe. A questo proposito, l'attore si è rifiutato di rispondere a domande su Batman durante la conferenza stampa del film organizzata dal festival.

Di recente abbiamo pubblicato un articolo per ripercorrere la carriera di Robert Pattinson, un attore incredibilmente versatile e spesso snobbato dai più solo per via del suo ruolo in Twilight.

The Batman, le cui riprese inizieranno a fine 2019, arriverà nei cinema di tutto il mondo dal 25 giugno 2021.