The Batman: lo script è quasi finito ma il film inizierà a girare dopo The Flash

The Batman, la pellicola che dirigerà Matt Reeves potrebbe vedere Ben Affleck come produttore, ma ecco tutto quel che sappiamo per adesso. Date un'occhiata dopo il salto.

Innazitutto lo script è quasi terminato e poi sappiamo che le riprese inizieranno dopo la produzione di The Flash e Birds of Prey, gli imminenti progetti DC Extended Universe. Un Tweet di Umberto Gonzales di The Wrap dice che:

"AGGIORNAMENTO BATMAN: È difficile entrare nella fase di pre-produzione quando non c'è ancora nessun copione. Nessuno script fino al Labor Day. FORSE andrà in pre-produzine dopo la fine del 2019 o anche dopo. Prima priorità a THE FLASH e BIRDS OF PREY."

L'ultimo film uscito del DC Extended Universe è stato Justice League, la cui sinossi recita: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."