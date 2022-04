The Batman, scovato un incredibile easter-egg di Enigmista rimasto segreto finora!

Con l'uscita di The Batman in digitale i fan hanno già iniziato a notare i segreti impossibili da individuare al cinema, e uno dei più stupefacenti riguarda il villain principale del film, l'Enigmista.

Come saprete, al termine del lunghissimo secondo atto del film si scopre che il cattivo interpretato da Paul Dano è rimasto per tutto il tempo nascosto in un appartamento del palazzo dall'altra parte della strada dell'Iceberg Lounge, il club privato di Carmine Falcone gestito da Pinguino, ed effettivamente il personaggio si intravede nella finestra di quell'appartamento molto prima durante il film, addirittura quasi all'inizio.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, la figura di Enigmista - che sta spiando dall'altra parte della strada col cannocchiale - è già affacciata dall'altra parte del club notturno a circa mezz'ora dall'inizio del film. L'easter-egg è stato 'confermato al 100%' dal regista e sceneggiatore Matt Reeves, che ha ricondiviso il post che per primo ha fatto notare il segreto nascosto in bella vista.

Vi ricordiamo che The Batman uscirà in home video fisico a giugno, e conterrà tantissimi minuti aggiuntivi di materiale bonus, incluse una serie di scene eliminate. Il film, acclamato dalla critica e tra i migliori incassi dell'era pandemica, è ancora in attesa di un annuncio ufficiale per un sequel, dunque rimanete sintonizzati.