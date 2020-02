The Batman: la scienza dichiara che Robert Pattinson è l'uomo più bello del mondo

La scienza ha eletto Robert Pattinson, interprete di Bruce Wayne nel prossimo The Batman, come l'uomo più bello del mondo, stando ai criteri di valutazione dell'antica Grecia.

Avete capito bene: esiste un sistema di analisi scientifica, denominato Golden Ragion of Beauty Phi, che analizza i tratti somatici in base ai dettami degli antichi greci, e avendo ottenuto il punteggio più alto in questa speciale classifica, il nuovo Cavaliere Oscuro è stato eletto l’uomo più bello sul pianeta.

Merito del suo volto che rasenta la perfezione assoluta, secondo il chirurgo estetico Julian De Silva, che ha applicato ai visi dei personaggi famosi l'equazione utilizzata dai Greci per misurare la bellezza assoluta. Chiaramente, bisogna essere popolari per entrare nei radar dello studio: le vostre foto di famiglia non bastano a farvi partecipare al "concorso di bellezza": De Silva, che dirige il Center For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery a Londra, ha infatti usato le più recenti tecniche di mappatura computerizzata sui volti delle persone più famose, basandosi sull'algoritmo.

Al DailyMail ha dichiarato: "Queste nuovissime tecniche di mappatura computerizzata ci consentono di risolvere alcuni dei misteri su ciò che rende qualcuno fisicamente bello".

In questa speciale classifica troviamo Pattinson con la più alta percentuale di perfezione (92,15%). Dietro di lui ci sono:

Henry Cavill e Bradley Cooper (un raro ex aequo a 91.08%

e (un raro ex aequo a 91.08% Brad Pitt (90.51%)

(90.51%) George Clooney (89,91%)

(89,91%) Hugh Jackman (89,64)

(89,64) David Beckham (88,96%)

(88,96%) Idris Elba (88,01%)

(88,01%) Kanye West (87,94%)

(87,94%) Ryan Gosling (87,48%)

Insomma, in attesa di scoprire se il film di Matt Reeves sarà il Batman più bello di sempre ... per lo meno sappiamo che avrà per protagonista un Bruce Wayne a prova di antichi greci.

Recentemente, Pattinson è stato eletto attore dell'anno dal London Critics Circle, col suo talento che è stato elogiato dal compositore Michael Giacchino.