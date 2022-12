The Batman: la sceneggiatura ufficiale arriva online, è molto più breve del film!

The Batman di Matt Reeves è stato certamente uno dei cinecomix più chiacchierato degli ultimi anni, e adesso i suoi fan potranno finalmente 'guardarlo' da un punto di vista totalmente diverso.

In queste ore, infatti, Deadline ha arricchito la sua famosa rubrica 'Read the Screenplay' pubblicato sui suoi canali la sceneggiatura ufficiale di The Batman, disponibile per essere supervisionata gratuitamente da chiunque sia interessato: l'epopea da tre ore della nuova prima avventura del cavaliere oscuro, interpretato questa volta da Robert Pattinson e impreziosita da un cast di all-star che include Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro e Andy Serkis, deve molto del suo successo all'imprevedibile e stratificata sceneggiatura, firmata da Matt Reeves e Peter Craig.

Curiosamente, il copione ufficiale arriva 'solo' a 129 pagine, molto più breve rispetto alle 160 precedentemente riportate e soprattutto di gran lunga inferiore ai 176 minuti del film finale: se, in base alle 'leggi' di Hollywood, una pagina del copione corrisponde solitamente ad un minuto sullo schermo, questa discrepanza ci assiste una volta di più a comprendere l'approccio di Matt Reeves al mondo di Batman, diverso da qualsiasi adattamento di fumetti visto sullo schermo.

La saga, lo ricordiamo, proseguirà con la prima serie spin-off The Penguin, che sarà ambientata dopo gli eventi del primo film e fornirà un ponte per The Batman 2, attualmente in lavorazione. Se siete curiosi, date un'occhiata alla sceneggiatura di The Batman nel link qui sotto.