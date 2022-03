The Batman, tutte le scene eliminate di cui siamo a conoscenza: ci sono Joker e Superman!

Quali sono le scene eliminate da The Batman? Proviamo a fare il punto della situazione in base a ciò che sappiamo, sia grazie alle dichiarazioni ufficiali dei creatori del film sia grazie alle foto di scena trapelate durante le riprese.

In un'intervista pubblicata prima dell'uscita del nuovo cinecomic DC Films, del resto, Matt Reeves aveva svelato l'esistenza di una versione da quattro ore di The Batman, testata con un vero pubblico prima della decisione di ridurre il montaggio ufficiale ai 175 minuti attualmente in sala. Ciò significa che da qualche parte là fuori esistono almeno un'ora di scene aggiuntive di The Batman: cosa potrebbero mostrare queste scene eliminate?

Forse qualcosa sappiamo già: ad esempio, in questi giorni Matt Reeves ha parlato di una seconda scena con Barry Keoghan, scena che vedeva Batman faccia a faccia con Joker. Originariamente la sequenza era montata molto prima dell'incontro tra Enigmista e Joker (che nella versione del film pubblicata al cinema appare come penultima) e in pratica anticipava di parecchio il debutto del misterioso villain confinato ad Arkham. La sequenza non a caso è ambientata proprio nel manicomio di Gotham, e segue Batman nel tentativo di profilare l'Enigmista per capirne il comportamento.

Come rivelato da Matt Reeevs: "C'è una scena con il prigioniero di Arkham interpretato da Barry Keoghan, il personaggio che appare alla fine del film con l'Enigmista. In questa scena, Batman va ad Arkham per cercare di profilare l'Enigmista e incontra il personaggio di Barry. È una scena molto interessante, e sono sicuro che la pubblicheremo dopo l'uscita del film, perché anche se l'abbiamo rimossa dal montaggio finale è una scena davvero fantastica". Ad IGN, il regista ha anche aggiunto: "In questa scena Batman va a trovare un altro assassino seriale, e dalla loro interazione si capisce che hanno avuto dei trascorsi nei primi due anni di attività di Bruce a Gotham".

Inoltre, come forse ricorderete, ai tempi delle riprese di The Batman emersero le foto di una festa in maschera nella quale alcune comparse erano travestite da Superman e da Wonder Woman. Di questa sequenza non sappiamo ancora nulla, a parte il fatto che non ha trovato spazio nel montaggio definitivo del film: considerando che The Batman è ambientato nel periodo di Halloween, tuttavia, possiamo dedurne che la sequenza in questione veda Bruce infiltrarsi in un party in maschera alla ricerca di informazioni sull'élite di Gotham, oppure l'Enigmista a caccia della sua prossima vittima tra i ricchi della città.

La speranza per i fan è che l'edizione home-video di The Batman possa fare luce sulla faccenda, includendo tra i contenuti speciali anche tutte le scene eliminate (o almeno una parte).