The Batman, la scena di Joker nel film ha un significato molto più profondo!

Finalmente Matt Reeves ha parlato della scena di Joker in The Batman, descrivendo nel dettaglio le sue intenzioni con la sequenza che vede l'Enigmista di Paul Dano interagire con il 'misterioso prigioniero di Arkham' interpretato di Barry Keoghan nelle battute finali del film.

Esattamente, avete capito bene: non stiamo parlando della scena di Joker tagliata da The Batman, nella quale si vede il protagonista interpretato da Robert Pattinson andare a 'trovare' il villain ad Arkham per chiedere consigli sul caso dell'Enigmista, ma di quella presente nel montaggio finale del film e che arriva a pochi minuti dalla conclusione.

Nel commento audio ufficiale distribuito con la versione on demand di The Batman, che esce oggi anche in Italia, il regista dichiara: "Molte persone mi chiedono, 'questa scena è stata pensata per anticipare il sequel?' E, ad essere onesti, non è così. Davvero. Questa scena per me è molto incentrata su Paul Dano e L'Enigmista, perché il suo ruolo nel terzo atto è molto particolare. L'ultima volta che l'abbiamo visto, fino a questo punto, stava esultando e gridando 'Boom!' dalla sua finestra mentre le bombe esplodevano in tutta Gotham, e non lo avevamo ancora visto prendere atto del fatto che Batman invece era riuscito a fermare il suo piano. Il mio obiettivo era capire la sua reazione di fronte al fallimento: questa scena è la fine dell'arco narrativo dell'Enigmista".

Secondo il regista, poi, questa sequenza alza la posta in gioco della scena finale tra Batman e Catwoman. "Se eliminiamo questa scena, cambiano due cose: innanzitutto non possiamo gustarci la bravura di questi due attori incredibili, Paul e Barry, che ci regalano due interpretazioni fantastiche; e poi cambierebbe la posta in gioco della scena finale. Quando Selina dice a Batman: 'Sai che questa città non cambierà mai', e lui le dice 'devo provare', lo spettatore avendo visto la scena precedente sa che i problemi di Batman stanno per ricominciare. Che qualcuno sta già tramando nell'ombra. Se togli quella scena, l'idea che Batman possa andarsene con Catwoman non sembra così irragionevole e lo spettatore si chiederebbe: 'Ma perché rimane a Gotham e non va con lei?' Con quella scena, invece, sai perché rimane, a livello inconscio. Il mio obiettivo non era banalmente quello di dire: 'A proposito, ecco chi ci sarà nel prossimo film'."

The Batman è disponibile da oggi on demand. La versione home-video è attualmente prevista per il 30 giugno prossimo.