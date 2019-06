The Batman: la scelta di Robert Pattinson ha convinto i fan più giovani e i veterani

Il mese scorso Robert Pattinson e Nicholas Hoult hanno effettuato degli screen test in presenza di Matt Reeves e la Warner Bros. per il ruolo da protagonista in The Batman, con Pattinson che è stato confermato come nuovo volto del Cavaliere Oscuro anche grazie alle preferenze del regista.

La scelta dello studio non ha convinto particolarmente molti fan dei cinecomic DC, con alcuni che hanno addirittura dato il via ad alcune (ormai innumerevoli) petizioni. Un nuovo sondaggio pubblicato dall'Hollywood Reporter, però, ha evidenziato come il pubblico adulto più giovane abbia apprezzato la scelta di Pattinson nei confronti di Hoult.

Come potete vedere nell'infografica in calce alla notizia, infatti, il 42% del pubblico compreso tra i 18 e i 29 anni pensa che Pattinson sarebbe un Batman migliore di Hoult, contro un 30% che invece ha indicato una preferenza per quest'ultimo - era presente anche una terza opzione "non lo so". Di altra opinione sono invece le fasce di età 30-44, 45-54 e 55-64, tutte convinte, seppur di poco, che Hoult sarebbe un interprete migliore per il Cavaliere Oscuro. Infine il pubblico che va dai 65 anni in su ha espresso la sua preferenza nei confronti della star di High Life.

The Batman arriverà nelle sale nel giugno del 2020. Voi cose ne pensate? Siete convinti della scelta della Warner? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti qui sotto. Nel frattempo vi rimandiamo agli ultimi rumor sui potenziali villain presenti nel film di Reeves.