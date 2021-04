The Batman, tutto quello che sappiamo sull'ambientazione del film DC in un video

In un recente articolo dell'Hollywood Reporter che ha annunciato la cancellazione di New Gods e The Trench , l'autorevole rivista ha finalmente fatto luce sull'ambientazione di The Batman, l'attesissimo film DC che firmerà il debutto di Robert Pattinson nei panni del nuovo Cavaliere Oscuro.

Diretto da Matt Reeves, regista dietro ai successi di Cloverfield e della recente trilogia de Il pianeta delle scimmie, The Batman ha da poco terminato le riprese e si prepara a debuttare nelle sale cinematografiche il 4 marzo 2022. Essendo in uscita il prossimo anno, farà parte delle pellicole Warner Bros. che debutteranno in esclusiva al cinema per poi approdare in streaming, su HBO Max, dopo una finestra temporale di 45 giorni.

Con un cast composto tra gli altri da Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell e Andy Serkis, il film seguirà il secondo anno del giovane Bruce Wayne come protettore delle strade di Gotham, e a giudicare dal trailer ufficiale di The Batman mostrato l'anno scorso lo farà in un modo piuttosto inedito rispetto a come è stato tratto il personaggio in precedenza sul grande schermo.

