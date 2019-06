The Batman: tutto quello che sappiamo finora del film di Matt Reeves con Robert Pattinson

Con la conferma ufficiale Robert Pattinson come nuovo Batman arrivata dal regista Matt Reeves in persona, abbiamo deciso di tirare le somme per quanto riguarda ciò che sappiamo ad oggi di The Batman, il nuovo film Warner Bros. attualmente in lavorazione.

Andiamo con ordine.

Una nuova trilogia - Robert Pattinson ha firmato per almeno tre film, dettaglio non da poco che garantisce a Matt Reeves la possibilità di lavorare ad una nuova trilogia del Cavaliere Oscuro.

- Robert Pattinson ha firmato per almeno tre film, dettaglio non da poco che garantisce a Matt Reeves la possibilità di lavorare ad una nuova trilogia del Cavaliere Oscuro. Anni '90 - per il momento si tratta di un rumor, proveniente però dalle stesso autorevoli fonti che per prime avevano segnalato che questo Batman avrebbe mostrato una versione più giovane del Cavaliere Oscuro rispetto a quella voluta da Zack Snyder; l'idea che il film sia ambientato negli anni '90 serviva per collocarlo temporalmente prima gli eventi di Batman vs Superman, ma adesso che sappiamo che l'opera sarà completamente slegata dal DCEU di Snyder nulla vieta a Reeves di portare la storia al giorno d'oggi.

Villain e Alleati - molte testate illustri storicamente vicine alla Warner Bros. hanno lasciato intendere che il film includerà diversi villain dei fumetti DC (si parla di circa sei o sette cattivi di Gotham), ma finora solo l'Hollywood Reporter e Forbes si sono sbilanciate, annunciando rispettivamente che il film avrebbe incluso il Pinguino e Catwoman (The Hollywood Reporter) e poi ancora l'Enigmista, Alfred, Gordon e Robin (Forbes). Intanto, i fan stanno immaginando Vanessa Hudgens nei panni di Catwoman.



A proposito di Robin - il Ragazzo Meraviglia è attualmente parte della serie televisiva DC Universe Titans, ma in quell'universo di Dick Grayson ha abbandonato il mantello di Robin dopo una sola stagione per diventare Nightwing. In termini di apparizioni sul grande schermo, non abbiamo visto nulla del personaggio dai tempi di Batman & Robin, col "Robin" de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno di Christopher Nolan (interpretato da Joseph Gordon-Levitt) che, diciamolo, non conta come vero e proprio Robin. Per ora è stata solo Forbes a menzionare il coinvolgimento del personaggio nel film, ma con una trilogia in cantiere è improbabile che Reeves non stia pensando ad espandere il mondo di Batman. Un nuovo rumor suggerisce che The Batman darà vita al Gotham Cinematic Universe, cosa non troppo improbabile con film come Nightwing e Batgirl in lavorazione.

Atmosfera - Ogni film di Batman che abbiamo visto nel corso degli anni ha fatto un buon lavoro con il Cavaliere Oscuro in modi molto diversi, ma se c'è una cosa che tutte le varie interpretazioni cinematografiche hanno tralasciato è la sua abilità da detective. Reeves ha promesso di mettere proprio questo aspetto sotto i riflettori e raccontare nel dettaglio le abilità investigative del personaggio, usando come riferimento i film di Alfred Hitchcock e Chinatown di Roman Polanski. Stando alle sue parole, The Batman sarà un "racconto noir dal punto di vista di Batman. Il suo mondo è raccontato in modo molto preciso partendo dalla sua visione, e un altro aspetto che mi interessa è la natura da Dottrinare Jekyll e Mr. Hyde di Bruce Wayne e Batman."

Le riprese - Le riprese, secondo i più recenti rumor, inizieranno nel primo trimestre del 2020.

Il primo teaser - se escludiamo le foto dal set che sicuramente trapeleranno una volta iniziate le riprese, è molto probabile che per un primo teaser trailer dovremmo aspettare circa un anno. Il ComicCon di San Diego dell'estate 2020 ci sembra una finestra di lancio piuttosto azzeccata, ad un anno quasi esatto dall'uscita del film.

Uscita del film - la data di uscita del film è fissata per il 25 giugno 2021.

Il titolo - ormai noto come The Batman, il film non ha ancora un titolo ufficiale. Nelle uniche parole ufficiali di Reeves, risalenti a circa un anno fa: "Al momento ci riferiamo al film come The Batman, ma non so quale sarà il titolo definitivo."

Ad oggi questo è tutto ciò che sappiamo riguardo al film di Matt Reeves con Robert Pattinson. Come al solito noi di Everyeye saremo fra i primi a riportarvi ogni sorta di nuovo aggiornamento, quindi rimanete con noi: il San Diego ComicCon 2019 si avvicina, e crediamo sia lecito aspettarsi qualche nuova informazione ufficiale.