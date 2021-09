The Batman, tutto ciò che sappiamo sul film: uscita, trama e personaggi

E' il film che in molti attendono da tempo ormai: si tratta di The Batman, nuova pellicola sull'uomo pipistrello diretta da Matt Reeves. Vedere Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne desta molta curiosità tra i fan della DC, che hanno aspettato fin troppo a causa di ritardi produttivi dovuti al covid-19. Ecco tutto ciò che sappiamo sul film.

La trama di The Batman è intuibile dai fumetti che hanno ispirato il film, che gli amanti dei comics conoscono molto bene. Secondo quanto rivelato, sarà una storia originale, e non "di origine". Reeves ha creato una versione investigativa quasi noir di Batman, e ha fatto riscrivere la sceneggiatura proprio per sue esigenze artistiche. Il regista ha anche svelato di essersi ispirato ad Alfred Hitchcock, dunque possiamo aspettarci un largo uso della tecnica della suspense. Reeves ha inoltre aggiunto di aver voluto valorizzare proprio quella che è l'intelligenza del suo personaggio, ma anche il suo cuore. Sarà un Batman tutto nuovo insomma.

Il protagonista combatterà alcuni noti nemici nella città di Gotham City, tra cui figurano l'Enigmista (Paul Dano), il Pinguino (Colin Farrell), Catwoman (Zoë Kravitz) e il boss Carmine Falcone (John Turturro). Ovviamente non sarà da solo, perché al suo fianco ci saranno il suo noto maggiordomo Alfred (Andy Serkis) e il Commissario Gordon (Jeffrey Wright). Insomma, dei personaggi e un cast di alta qualità.

Per quanto riguarda l'uscita, come sappiamo il film era inizialmente previsto per Ottobre 2021. Tuttavia i ritardi produttivi hanno costretto il regista a rimandare. Come sappiamo, infatti, i lavori erano iniziati nel 2020, e si erano interrotti a Marzo per la diffusione della pandemia. Una seconda pausa è arrivata a Settembre, quando Robert Pattinson è risultato positivo al covid-19. Le riprese si sono poi concluse a Marzo 2021. Uno screening del film è stato già fatto, e in seguito a questo si sono raccolte le prime reazioni. Ma quando arriverà nei cinema? La distribuzione nelle sale statunitensi è prevista per il 4 marzo 2022. Un ultimo sforzo, dunque, per i fan dell'uomo pipistrello, che potranno godersi le "nuove" avventure di Batman molto presto.