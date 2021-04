The Batman: tutto quello che sappiamo sulla Bat-Caverna di Robert Pattinson

Cambiano i registi, cambiano gli attori, ma una cosa non cambierà mai: in ogni film su Batman ci sarà sempre una Bat-Caverna e la versione di Matt Reeves, ovviamente, non farà eccezione. Ma come sarà il rifugio segreto che vedremo nel film con Robert Pattinson nel ruolo del giustiziere mascherato di Gotham?

Cerchiamo di orientarci in base a quanto visto nel trailer: in primis la Bat-Caverna in questione sembra trovarsi nelle immediate vicinanze di Gotham, vista l'imminenza della skyline della città sullo sfondo e il fatto che il nostro, almeno a giudicare da queste prime immagini, riesca ad arrivarci in moto senza troppi problemi.

A differenza delle precedenti versioni, inoltre, questa Bat-Caverna ha tutto l'aspetto di non essere una vera e propria caverna: il rifugio del nuovo Bruce Wayne sembra infatti trovarsi nei pressi di un vecchio deposito di treni (probabilmente di proprietà della famiglia del nostro). Non sembrano, inoltre, esserci tracce di cascate a nasconderne l'ingresso.

Insomma, la Bat-Caverna di The Batman sembra contribuire a tratteggiare la figura di un Batman più simile a quello di Anno Uno che alle più recenti trasposizioni cinematografiche, con un rifugio decisamente più spartano e più votato alla comodità e alla vicinanza che all'impatto scenografico. Quali sono le vostre impressioni? Fatecelo sapere nei commenti! Una nuova fan-art su The Batman, intanto, ci permette di dare un nuovo sguardo al nostro eroe.