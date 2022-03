The Batman, in una sala sono stati portati dei pipistrelli: ecco il video diventato virale

E' arrivato da pochissimo ma The Batman già domina il botteghino italiano e non solo. Il film è stato accolto come un evento ovunque, e alcuni hanno deciso di fare proprio le cose in grande: in un video diventato virale nelle ultime ore vediamo dei pipistrelli che svolazzano all'interno di una sala cinematografica.

Nella clip in questione, che troverete in fondo all'articolo, l'utente Twitter @Jeremiah24_ dice con entusiasmo: "Sono alla proiezione di The Batman e ci sono dei veri pipistrelli nel cinema". E in effetti nel video, che ha raccolto circa 30.000 visualizzazioni in poche ore, vediamo un frame del film in pausa e le luci del teatro accese, per mostrare diversi pipistrelli che volano attraverso la stanza. Non è chiaro dove ciò sia avvenuto, ma si tratta sicuramente di una trovata che ha reso la proiezione ancora più spettacolare.

Presentato in anteprima il 1 Marzo, The Batman è arrivato ufficialmente in Italia dal 3 Marzo, lanciando un Batverse autonomo creato da Reeves. Fino ad ora, secondo le stime statunitensi, la pellicola ha guadagnato 21,6 milioni di dollari dalle proiezioni anticipate e si prevede che raccoglierà più di 110 milioni di dollari nei primi tre giorni. Staremo a vedere. Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato della pellicola nella nostra recensione di The Batman.