The Batman, il ruolo di Alex Ferns svela un importante dettaglio su Jim Gordon

In attesa di vedere le prima foto dei protagonisti sul set di The Batman, le cui riprese sono iniziate ormai da diversi giorni, è emersa in rete una nuova indiscrezione sul cast del film di Matt Reeves.

Stando a quanto riportato da IMDBPro, Alex Ferns di Chernobyl è infatti stato ingaggiato per interpretare il Commissario Pete Savage: in caso di conferma, verrebbe dunque confermato che, almeno inizialmente, il Jim Gordon di Jeffrey Wright non sarà il Commissario di Gotham, al contrario di quanto visto nei precedenti film di Batman.

Una scelta di questo tipo si confermerebbe in linea con le anticipazioni sulla trama del film, visto che Robert Pattinson vestirà i panni di un Bruce Wayne molto più giovane delle altre iterazioni del personaggio apparse al cinema.

Il film, lo ricordiamo, vedrà nel cast anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis John Turturro e Con Farrell, che proprio nei giorni scorsi ha parlato per la prima volta del suo coinvolgimento nel ruolo del Pinguino (smentendo le foto sul presunto look del personaggio.)

The Batman arriverà nelle sale il 25 giugno 2021: per altre notizie sul film, vi rimandiamo alle ultime indiscrezioni sul costume di Pattinson in The Batman. Restando in casa DC, vi ricordiamo che il 6 febbraio arriverà nelle sale Birds of Prey.