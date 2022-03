The Batman, su Rotten Tomatoes è il miglior live-action di sempre sul Cavaliere Oscuro

Già dalle prime recensioni di The Batman era chiaro che il film diretto da Matt Reeves avrebbe conquistato critica e pubblico: su Rotten Tomatoes, The Batman ha raggiunto il più alto audience score per un film sul Cavaliere Oscuro.

Fin dalle prime ore il punteggio di The Batman su Rotten Tomatoes certificava un successo. In questo momento, infatti, il nuovo film live-action con il Batman di Robert Pattinson ha raggiunto un audience score del 96%.

La pellicola di Reeves si colloca dunque al primo posto, superando l'apprezzamento del 94% ottenuto da Batman Begins e Il Cavaliere Oscuro, le due iterazioni cinematografiche dell'eroe DC dirette da Christopher Nolan.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di The Batman, si tratta del cinecomic che molti stavano aspettando: "L'uomo pipistrello firmato Reeves e incarnato da Pattinson è un successo su ogni fronte, una delle migliori pellicole di genere di questa generazione, e non solo".

Non è un caso infatti se già si inizia a parlare di un possibile sequel di The Batman, che però potrebbe non arrivare prestissimo: per realizzare questo nuovo e imponente capitolo cinematografico sul Cavaliere Oscuro c'è stato un lavoro di molti anni, contrassegnato da problemi produttivi interni alla Warner Bros., nonché dalle difficoltà produttive che hanno investito l'industria cinematografica con lo scoppio della pandemia.

Complicazioni che hanno fatto lievitare i costi, raggiungendo un budget di 200 milioni per The Batman, con una previsione d'incasso all'apertura che gli analisti individuano tra i 225 e i 245 milioni di dollari.