The Batman: anche Robin e L'Enigmista nel film con Robert Pattinson?

La giornata di ieri ha visto l'annuncio ufficiale di Robert Pattinson come nuovo Uomo Pipistrello nel The Batman di Matt Reeves, che uscirà ufficialmente nelle sale cinematografiche per il 25 giugno 2021.

Pattinson ha vinto il ruolo battendo Nicholas Hoult ad alcuni screen test. Infatti, nonostante Reeves volesse Pattinson sin dall'inizio come nuovo Batman, la Warner ha aspettato di vedere degli screen test dei due attori per decidere se dare il via libera o meno al filmaker di ingaggiare l'ex star della saga di Twilight.

Una trilogia cinematografica che ignorerà il Batman di Zack Snyder e che sarà un reboot totale del franchise. Secondo Forbes, oltre ai già citati Pinguino e Catwoman, nel film vedremo l'Uomo Pipistrello anche combattere l'Enigmista, oltre ad una serie di nemici dell'universo DC e criminali. Però, per il sito, l'Uomo Pipistrello potrebbe avere un aiuto da parte di Robin, il cui personaggio dovrebbe esser compreso nello script di Reeves. Per Forbes dovremmo sentire alcune news sul cast nei prossimi mesi e capiremo se questi report sono veri o meno. Fino ad allora, naturalmente, prendete il tutto con le 'pinze'.

Come detto in precedenza, questo atteso The Batman debutterà nei cinema statunitensi a partire dal 25 giugno 2021.