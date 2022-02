The Batman, Robert Pattison sul suo Bruce Wayne: 'È un pazzoide dagli slanci nichilisti'

Che Bruce Wayne non sia mai stato un tipo particolarmente equilibrato è cosa nota: lo dimostrano decenni di fumetti e un bel po' di film su Batman, lista alla quale andrà a breve ad aggiungersi il nuovo lavoro di Matt Reeves con Robert Pattinson. Che sia la volta buona per trovarci davanti un Bruce con la testa sulle spalle?

Naturalmente no, almeno stando alle ultime dichiarazioni di Robert Pattinson: secondo l'attore apparso nel poster IMAX di The Batman, infatti, il Bruce Wayne con cui avremo a che fare stavolta sarà una sorta di disadattato con tendenze nichiliste.

"È una specie di weirdo sia come Bruce che come Batman, e continuo a pensare che in lui ci sia uno slancio più nichilista. Perché di solito, in tutti gli altri film, Bruce va via, si allena, poi ritorna a Gotham più capace di credere in sé stesso, pensando che finalmente cambierà le cose lì. È comunque implicito che abbia avuto una qualche sorta di crollo nervoso" sono state le parole della star del film di Matt Reeves.

Anche in questo caso, insomma, Bruce Wayne sarà l'anima della festa: ma è anche per questo che amiamo il giustiziere di Gotham, non trovate? Recentemente, intanto, sono stati svelati ulteriori dettagli sulla storia dell'Enigmista di The Batman.