The Batman, Robert Pattinson e Zoë Kravitz: "Ci siamo preparati tantissimo per il film"

Le star di The Batman Robert Pattinson e Zoë Kravitz sono in pieno press tour per il film di Matt Reeves, e durante una recente intervista hanno rivelato qualcosa in più sulla loro esperienza sul set.

Gli interpreti di Bruce Wayne e Selina Kyle ovvero Batman e Catwoman hanno raccontato ai microfoni di Collider com'è stato lavorare al film di Matt Reeves, e in particolare qual è stato il loro approccio al progetto.

"Quale consiglio dareste a voi stessi se fosse possibile tornare indietro nel tempo, prima che partissero le riprese del film?" è stata la domanda dell'intervistatore, un quesito che ha richiesto ai due attori un attimo di riflessione.

"Credo che gran parte del lavoro sia prenderla giorno per giorno e [sapersi adattare alle circostanze]" osserva Pattinson "Si tratta davvero di provare e imparare dai propri errori. O almeno, per me è stato così. Mi sono preparato per mesi e mesi, ma già dal primo giorno sul set ho dovuto rivalutare tutto. E anche arrivati a metà film finivo stavo ancora cercando di capire il personaggio, chi fosse, e venivo continuamente sorpreso. E poi il lavoro e le interpretazioni dei colleghi influenzano molto la tua performance. Azione e reazione e cose così...".

"Sì, anche io mi sono preparata tantissimo per il ruolo, perché ero così nervosa e ci tenevo tantissimo. Ma non riesco nemmeno a immaginare cos'altro avrei potuto fare" concorda Kravitz.

The Batman arriverà il 3 marzo nelle sale italiane.