The Batman: Robert Pattinson, Zoe Kravitz e Paul Dano nei character poster ufficiali!

Warner Bros. Pictures ha diffuso ufficialmente i character poster di The Batman in cui possiamo analizzare meglio il look del Batman di Robert Pattinson, la Catwoman di Zoe Kravitz, così come quello dei villain, ovvero l'Enigmista di Paul Dano e il Pinguino di Colin Farrell. Sale l'attesa per l'uscita nelle sale della pellicola, il 3 marzo 2022.

Tutti i character poster portano impressa la sigla "Unmask the Truth", il motto che l'Enigmista spargerà a Gotham per giustificare la sua "missione" criminale, ovvero smascherare evidentemente l'identità di Batman. Sappiamo dai vari trailer di The Batman pubblicati finora che l'Enigmista conosce l'identità di Batman e non ci resta che attendere l'uscita del film in sala per sapere quali ripercussioni avrà una tale suggestione narrativa.

Nelle ultime interviste sia Robert Pattinson che Zoe Kravitz hanno confermato quanto The Batman sia diverso dagli altri film visti finora sul Cavaliere Oscuro: "Quando l'ho visto per la prima volta, fin dalla prima inquadratura, ho notato che il tono è incredibilmente diverso da quello degli altri film. Ed è così strano, all'inizio: è un film molto triste e parecchio toccante. È una storia di Batman davvero, davvero insolita...", ha dichiarato Pattinson.

Kravitz ha proseguito: "Vedere una persona come Selina entrare davvero in contatto con il suo 'potere' e diventare Catwoman è un viaggio che mi ha interessata fin dall'inizio e che sono molto soddisfatta di aver potuto vivere. Del resto non avevamo ancora visto una versione del genere di questo personaggio. Di solito nei film precedenti incontriamo Catwoman, ma la sua storia è qualcosa di molto veloce: il passaggio da Selina a Catwoman o è una cosa che accade dall'oggi al domani oppure lei è già Catwoman quando il film inizia. Ma stavolta vedremo il viaggio emotivo intero, la vedremo trasformarsi, e sono molto entusiasta di questo aspetto".

The Batman uscirà nelle sale il 3 marzo prossimo.