The Batman, Robert Pattinson e Zoe Kravitz con Neymar Jr (e la Batmobile!)

Mentre proseguono le interviste di Robert Pattinson e Zoe Kravitz per The Batman, le due star sono state convocate a Parigi per un incontro molto speciale con Neymar Jr., la superstar del Paris Saint Germain.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, pubblicato dall'account ufficiale dell'attesissimo cinecomic DC Films in uscita dal 3 marzo nelle sale italiane, le star di Hollywood Robert Pattinson e Zoe Kravitz hanno incontrato Neymar Jr per una nuova campagna pubblicitaria di The Batman: in uno degli scatti, addirittura il calciatore brasiliano del Paris Saint Germain può essere visto a bordo della nuova Batmobile. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che The Batman sarà ambientato nel secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro a Gotham City e non sarà una storia d'origini per Bruce Wayne; bensì, il film scritto diretto e prodotto da Matt Reeves svilupperà maggiormente le storie delle origini dei villain che appariranno nel corso della storia, da Catwoman a Pinguino, passando ovviamente per il misterioso serial killer Enigmista. Il film sarà l'inizio di un nuovo franchise che, incassi permettendo, proseguirà in una serie di film e spin-off televisivi già in sviluppo per il servizio di streaming on demand HBO Max.

Per altri approfondimenti ecco l'ultimo trailer di The Batman, presentato durante l'All-Star Game dell'NBA.