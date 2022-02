The Batman, Robert Pattinson e Zoe Kravitz magnifici sotto la Tour Eiffel

Dopo le foto promozionali di The Batman con Neymar Jr, da Parigi arrivano nuovi scatti ufficiali con i due protagonisti del prossimo cinecomic DC Films, Robert Pattinson e Zoe Kravitz.

Come potete vedere in calce all'articolo, gli interpreti di Bruce Wayne e Selina Klye sono stati immortalati sotto la Tour Eiffel, in una serie di scatti suggestivi nei quali, oltre al celebre simbolo di Parigi, si può notare anche il logo di The Batman, in uscita dal 3 marzo in Italia e dal 4 marzo negli Stati Uniti.

The Batman sarà ambientato fuori dal DCEU e avrà luogo durante il secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro a Gotham City. Potendo contare solo su pochi fidati alleati - Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) - in mezzo alla rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini. Quando un serial killer inizia a prendere di mira l'élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di criptici indizi spinge il più grande detective del mondo ad indagare nei bassifondi della città, dove incontrerà personaggi come Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton alias l'Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman dovrà stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all'abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

Recentemente Robert Pattinson e Zoe Kravitz avevano conquistato la copertina di EW con una serie di scatti da sogno che avevano infuocato i fan.