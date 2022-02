The Batman, Robert Pattinson e Zoe Kravitz: 'I fan saranno scioccati da quanto è diverso'

Secondo Robert Pattinson non esiste un brutto film di Batman, ma allo stesso tempo è convinto che il suo The Batman sarà diverso da tutti gli altri lungometraggi live-action del franchise cinematografico del Cavaliere Oscuro.

Parlando con Total Film, l'attore ha dichiarato: "Quando l'ho visto per la prima volta, fin dalla prima inquadratura, ho notato che il tono è incredibilmente diverso da quello degli altri film. Ed è così strano, all'inizio: è un film molto triste e parecchio toccante. È una storia di Batman davvero, davvero insolita, e sembra quasi difficile immaginare che avrà un seguito e diventerà una saga. Voglio dire, c'è sempre quella cosa alla fine, quella sorta di 'Batman tornerà' ... Ma a parte questo, sembra un film stranamente personale. Penso che le persone rimarranno piuttosto scioccate da quanto sarà diverso rispetto ai precedenti film".

Inoltre, l'interprete di Catwoman Zoe Kravitz ha sottolineato la diversità di The Batman prendendo ad esempio la storia della sua Selina Kyle: "Vedere una persona come Selina entrare davvero in contatto con il suo 'potere' e diventare Catwoman è un viaggio che mi ha interessata fin dall'inizio e che sono molto soddisfatta di aver potuto vivere. Del resto non avevamo ancora visto una versione del genere di questo personaggio. Di solito nei film precedenti incontriamo Catwoman, ma la sua storia è qualcosa di molto veloce: il passaggio da Selina a Catwoman o è una cosa che accade dall'oggi al domani oppure lei è già Catwoman quando il film inizia. Ma stavolta vedremo il viaggio emotivo intero, la vedremo trasformarsi, e sono molto entusiasta di questo aspetto".

The Batman uscirà il 3 marzo: per altre letture, scoprite a quale film animato del Cavaliere Oscuro Robert Pattinson ha paragonato The Batman.