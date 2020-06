The Batman: Robert Pattinson si tiene in forma per il ruolo, e queste foto lo dimostrano

Possiamo dormire tranquilli, adesso, perché Robert Pattinson un po' di esercizio fisico lo sta facendo, e dalle foto non sembrerebbe che la quarantena abbia fatto troppi danni al fisico del prossimo Batman...

Non tutti hanno reagito allo stesso modo al lockdown imposto dai governi dei vari paesi per combattere il diffondersi del Coronavirus, e per tanti che hanno cercato di tenersi in forma in tutti i modi, c'era anche chi, invece, di allenarsi non ne voleva proprio sapere come Robert Pattinson...

"Gli attori che si allenano da mattina a sera sono parte del problema. Aiutano a instaurare un precedente" scherzava l'attore di The Batman, facendo preoccupare non poco i fan del Cavaliere Oscuro, che già in passato, a causa di alcuni rumor che circolavano sul web, avevano dubitato dei risultati fisici ottenuti dall'attore durante i suoi allenamenti per il ruolo.

Ma Bruce Wayne sembra essere al sicuro, perché come vediamo in queste foto condivise dal DaiulyMail che lo ritraggono in compagnia della ragazza Suki Waterhouse, Pattinson se ne va tranquillamente facendo jogging per le strade di Londra, e da quel che si evince, i suoi strani esperimenti culinari non hanno avuto poi conseguenze troppo negative (o, almeno, nulla di effettivamente visibile).

Possiamo immaginare dunque che, per quando riprenderanno le riprese del film di Matt Reeves, l'attore sarà pronto a tornare sul set e, si spera, smentire coloro che ancora non lo reputano adatto per il ruolo, vuoi per una questione di aspetto fisico, vuoi per questioni legate all'interpretazione (che potremo però giudicare solo quando The Batman arriverà nelle sale, ovvero a ottobre 2021).