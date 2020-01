The Batman, Robert Pattinson svela il suo look da Bruce Wayne e parla del Goblin di Dafoe

Sono da poco iniziate le riprese di The Batman, l'atteso film di Matt Reeves in arrivo nel 2021, e in attesa di vedere le prime immagini ufficiali del nuovo Cavaliere Oscuro Robert Pattinson è stato avvistato a una sfilata organizzata da Dior Men per il Paris Fashion Week.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'attore si è presentato all'evento con un look all-black che potrebbe anticipare ciò che ci attende dal suo ruolo di nuovo Batman. Al momento non è chiaro se l'attore abbia già preso parte alle riprese del film, ma nei giorni scorsi è emerso in rete un potenziale primo sguardo a Pattinson nei panni di Bruce Wayne.

Parlando di recente con Total Film insieme a Willem Dafoe, Pattinson ha spiegato di aver parlato con il collega della sue esperienza nello Spider-Man di Sam Raimi: "In realtà, ho parlato con lui del suo Green Goblin. Perché è un ruolo che ha voluto fortemente. Mi ha detto che lo ha davvero inseguito. E ho pensato che fosse interessante. Mi diceva "Le persone non capiscono perché mi piaccia quel personaggio. È semplicemente un grande personaggio". Ed è quello che penso di Batman."

Dafoe, che ha recitato al fianco di Pattinson in The Lighthouse, ha aggiunto: "Parlando del Green Goblin, bisogna ricordare che allora non c'era molti film tratti dai fumetti. Era qualcosa di nuovo... Ma ricordo di alcune persone del cinema indipendente che alzavano gli occhi quando gli parlavo della cosa. Ma io non sono mai stato uno snob in quel senso, mi piace mischiare un po' le carte."

