The Batman, Robert Pattinson svela i fumetti più strani e insospettabili letti per il film

Si è già parlato in lungo e in largo dei fumetti DC che hanno ispirato The Batman, ma in una nuova intervista promozionale la star Robert Pattinson ha stupito i fan menzionando alcuni albi del Cavaliere Oscuro davvero insospettabili.

Parlando con EW, l'interprete del nuovo Bruce Wayne ha citato tra le sue fonti di ispirazione alcuni fumetti insoliti come Batman: Shaman e The Man Who Falls: il primo albo ha aiutato Pattinson a trovare il modo ideale per definire le movenze di Batman con indosso la tuta, mentre il secondo gli ha permesso di comprendere perché il GCPD consente volontariamente ad un vigilante mascherato di esaminare le scene del crimine.

"C'è una sorta di misticismo in questo personaggio. Abbiamo visto altre iterazioni della tuta di Batman, iterazioni che a volte rendono difficili i movimenti, quasi come se fossero i movimenti di un carro armato. Invece per me è stato scioccante scoprire quanto potessi essere agile con indosso questo costume. Mi muovevo come un fantasma. C'è una scena, proprio all'inizio del film, in cui sono accovacciato ad indagare su un cadavere. E volevo che il personaggio sembrasse una sorta di druido. Stavo cercando di interpretarlo, cercando di pensare: 'Come puoi essere un detective quando indossi questo vestito, che è l'opposto di ciò che indosserebbe un detective?' Ho pensato che, più che quello di un detective, fosse il costume di uno sciamano. Forse è per questo che la polizia gli da retta e inizia a farlo entrare nelle scene del crimine e cose del genere."

Per altri approfondimenti ecco che cosa ha detto Zoe Kravitz sulla sua Catwoman in The Batman: il film esce in Italia dal 3 marzo.