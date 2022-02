The Batman, Robert Pattinson ha spoilerato il finale e confermato il sequel?

I sequel di The Batman sembrerebbero già confermati a voler leggere tra le righe di alcune recenti dichiarazioni del regista e sceneggiatore Matt Reeves, ma adesso Robert Pattinson potrebbe aver addirittura spoilerato il finale del nuovo film anticipando i piani per un nuovo capitolo.

In una nuova intervista promozionale esclusiva di Total Film, infatti, Pattinson ha dichiarato: "Questo film è una storia di Batman davvero, davvero molto insolita, e sembra quasi difficile immaginare che avrà un seguito e che diventerà una saga. Voglio dire, sapete come va, c'è sempre quella cosa alla fine, quella sorta di avvertimento in stile 'Batman tornerà' ... Ma a parte questo, sembra un film stranamente personale. Penso che le persone rimarranno piuttosto scioccate da quanto sarà diverso rispetto ai precedenti film".

Parole inequivocabili insomma, che lasciano intendere che The Batman si concluderà su una nota di anticipazione che prometterà nuove avventure di questa versione del personaggio: non una grande sorpresa, considerato che fin dall'annuncio originale del progetto il film venne già presentato come la prima parte di una trilogia, e che nel corso dei mesi Matt Reeves stesso ha dichiarato più volte di voler creare un 'universo narrativo di Batman' autonomo e slegato dal resto della continuity del DC Extended Universe. Non a caso, HBO Max sta già lavorando a ben due serie tv spin-off del film, con altri progetti presumibilmente già in cantiere.

Voi come pensate che si concluderà The Batman? Ditecelo nei commenti. Per altre notizie, guardate il nuovo spot italiano di The Batman: il film uscirà al cinema dal 3 marzo prossimo.