The Batman: Robert Pattinson spiega come Zoe Kravitz l'ha aiutato a prepararsi al ruolo

In questi giorni si sta tenendo il tour promozionale di The Batman e, dopo le foto di Robert Pattinson e Zoe Kravitz alla premiere del film a Londra, l'attore britannico ha rilasciato una nuova intervista, in cui ha spiegato come la coprotagonista l'abbia aiutato a prepararsi per il ruolo del Cavaliere Oscuro.

Inoltre, dalle recenti dichiarazioni di Robert Pattinson dalla premiere di The Batman, è anche emerso come questa parte sia la più importante della carriera del giovane attore, dunque non ci sorprende che il "nuovo Batman" abbia avuto bisogno di sostegno per affrontare la pressione. In particolare, Pattinson ha affermato di conoscere da diversi anni Zoe Kravitz e questo l'ha aiutato molto ad alleggerire la tensione durante gli screentest e le riprese del film.

Qui di seguito potete leggere un estratto della dichiarazione completa dell'attore: "Per fortuna, conosco Zoe da circa 10 o 11 anni, quindi, anche se durante gli screentest continuavo a pensare: "Potrei essere licenziato da un momento all'altro", avere lei al mio fianco e sapere che non mi avrebbe giudicato troppo aspramente mi ha sicuramente aiutato, mentre cercavo di comprendere il mio personaggio".

Infine, vi ricordiamo che l'attesa per il prossimo film del Cavaliere Oscuro sta per terminare, infatti il film uscirà in sala il prossimo 2 marzo e le prevendite di The Batman sono aperte da tempo.