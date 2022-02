The Batman, Robert Pattinson spiega come ha trovato la sua voce: 'Ho sperimentato tanto'

L'interprete di Bruce Wayne nel film di Matt Reeves Robert Pattinson ha raccontato come ha lavorato per realizzare uno degli aspetti più importanti di Batman: la sua voce.

Il protagonista di The Batman Robert Pattinson aveva recentemente elogiato Christian Bale per la sua iconica voce da Batman, ma anche lui ha lavorato molto su questo aspetto per far sì che il personaggio riuscisse a funzionare al meglio sullo schermo.

"Ho avuto parecchio tempo per pensarci. Stavo sperimentando con un sacco di cose differenti. Nelle prime due-tre settimane ho provato una grande varietà di voci" ha infatti spiegato l'attore durate un Q&A "Io e Matt abbiamo semplicemente deciso per qualcosa, alla fine, ha iniziato a prendere forma da un punto in particolare. Ci è sembrata una sorta di progressione delle altre voci di Batman nel corso del tempo, e mi sono trovato a mio agio nel farla, in un certo senso"

"Sembra come se, più abiti quel costume, più riesci a entrare nel personaggio, e più organicamente riesce a venir fuori. E credo che sia ciò che tutti stessimo cercando di fare con il personaggio, ovvero non iniziare dalla voce, ma indossare il costume [e diventare il personaggio]. Allora inizia ad arrivare la voce" continua Pattinson "E col senno di poi sembra ovvio, ma nel mentre forse non realizzi quanto di questo personaggio dipenda dalla tua voce e delle differenti forme che puoi fare con la tua bocca".

E, concorda Matt Reeves, elogiando le capacità di Pattinson "È stata una grossa sfida [riuscire a far sì che il personaggio mostrasse quante più emozioni con una maschera in volto], ma una delle abilità più incredibili di Rob è la sua capacità di controllare e utilizzare sé stesso come strumento".