The Batman, Robert Pattinson: 'Spero che il film possa essere una base da cui partire'

Tra i titoli più attesi in casa DC c'è sicuramente The Batman, che introdurrà Robert Pattinson del ruolo di Bruce Wayne. Per alimentare la curiosità di tutti, recentemente, Matt Reeves ha pubblicato un poster animato. Nel frattempo, Pattinson, parla del suo futuro nel franchise in un'intervista per Empire.

Tutti, infatti, si chiedono da tempo se potremo effettivamente rivederlo in questo ruolo in futuro, ancora prima dell'arrivo del film di Reeves. "Ho creato una sorta di mappa per capire in che modo la psicologia di Bruce sarebbe cresciuta in altri due film", ha detto l'attore. "Mi piacerebbe farli." Dunque la volontà di continuare il percorso ci sarebbe da parte di Pattinson.

Certo, bisogna dirlo, i dubbi sull'attore nel ruolo di Bruce Wayne sono stati tanti all'inizio. Infatti, se molti si potevano dire entusiasti di un film sull'Uomo Pipistrello creato un po' sulla falsariga di Joker, altri si erano detti dubbiosi dell'interprete scelto per il ruolo principale. Dubbi, in ogni caso, sciolti dal trailer di The Batman, che ha convinto quasi tutti.

"Come primo Batman 'autonomo' dopo dieci anni, si spera di poter gettare delle basi su cui costruire altre storie", ha detto Pattinson a Empire. Questo lascia dunque presagire che se tutto andrà per il meglio, il produttore e regista Matt Reeves potrebbe effettivamente dare vita a un vero e proprio franchise. Considerando il cast, i personaggi, le storie in questione, e il team creativo, i presupposti sembrano ottimi. Ora non ci resta che aspettare il 3 Marzo, quando The Batman arriverà al cinema.