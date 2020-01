The Batman, Robert Pattinson spera in un film estremo: 'Vorremmo che fosse Rated-R'

Con le riprese di The Batman pronte a spostarsi in Scozia, il protagonista Robert Pattinson ha avuto modo di parlare del progetto con Empire Magazine, con l'intervista che è stata subito messa online da ComicBook.

Sulle pagine del magazine l'attore, noto per le sue interpretazioni estreme in film indipendenti di grande successo che gli sono valsi una menzione come miglior attore emergente nel nostro speciale sulle migliori personalità di Hollywood dello scorso decennio, ha dichiarato che la sua speranza è quella di portare la propria intensità al personaggio di Bruce Wayne, anche se in parte tutto dipenderà dalla classificazione del film.

"L'unica cosa complicata qui è la classificazione. Non appena trasformi qualcosa in un film con rating R, sei libero di fare così tante cose", dice. “In termini di personaggio, voglio spingere Batman il più lontano possibile. E in questo senso sono sulla stessa lunghezza d'onda di Matt Reeves, è esattamente questo che lui vuole fare. Sappiamo che si possono fare cose folli con un personaggio simile."

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere un Batman classificato rated-r? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che The Batman uscirà il 25 giugno 2021. Nel cast, oltre a Pattinson, anche Colin Farrell, Jeffrey Wright, Zoë Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John Turturro e la debuttante Jayme Lawson.