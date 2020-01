The Batman: Robert Pattinson sostiene d'interpretare sempre personaggi bizzarri

Robert Pattinson erediterà da Ben Affleck il ruolo di Bruce Wayne in The Batman, il nuovo progetto sull'Uomo Pipistrello diretto da Matt Reeves. Parlando della propria carriera, Pattinson ha affermato che da un po' di tempo gli capita d'interpretare solo personaggi bizzarri. Dopo il ruolo di Cedric Diggory in Harry Potter è arrivato Edward Cullen.

Il vampiro di Twilight è il personaggio che ha consolidato definitivamente la sua fama in tutto il mondo. Amato dal botteghino e dai fan e osteggiato dalla critica, mai tenera con il franchise di Twilight. E nel corso degli anni Robert Pattinson ha lavorato per scucirsi di dosso il ruolo di Edward, attraverso diverse scelte legate principalmente a film meno mainstream, con ruoli grazie ai quali è riuscito in parte a levarsi la patina di Twilight.



Dopo le polemiche e le proteste per la scelta di Pattinson come nuovo Bruce Wayne, ora il progetto è in fase di preparazione, con Matt Reeves che ha confermato su Twitter l'inizio delle riprese di The Batman.

Parlando con Vanity Fair per il suo ultimo ruolo da testimonial di Dior, Robert Pattinson ha dichiarato:"Negli ultimi cinque o sei anni ho interpretato quasi esclusivamente strambi, è stato quasi un sollievo dire 'Almeno ho fatto uscire Dior, quindi non mi sembra di essere ancora completamente avvolto nel lato oscuro'".

Oltre a The Batman, attualmente in produzione, Robert Pattinson sarà nel cast di Tenet di Christopher Nolan e The Devil All The Time di Antonio Campos.

Di recente ha recitato anche in The Lighthouse: Robert Eggers ha parlato del rapporto con Pattinson, dopo le dichiarazioni dell'attore.