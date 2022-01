The Batman, Robert Pattinson: 'Solo La Maschera del Fantasma si avvicina al nostro film'

Dopo la pubblicazione del nuovo poster ufficiale di The Batman, la star protagonista Robert Pattinson ha parlato del nuovo cinecomic DC Films paragonandolo al film animato Batman: La maschera del fantasma.

In un'intervista con Premiere France, l'attore ha messo a confronto l'esplorazione psicologica di Bruce Wayne in The Batman con quella vista nell'acclamato film d'animazione, dichiarando: "Credo sinceramente che il tono di The Batman non abbia nulla a che fare con i film precedenti, sembra a tutti gli effetti molto nuovo. Nei fumetti, Batman è qualcuno di più... instabile, rispetto ai film. Se leggi tra le righe, capisci che in realtà è un personaggio molto triste. Finora il cinema si è sempre concentrato sul suo lato eroico, mentre The Batman fa il contrario, esplora il sangue che ribolle nelle sue vene. A mio parere, l'unica altra opera che è stata in grado di raggiungere questo obiettivo è il film d'animazione Batman: La maschera del fantasma. Quando l'ho visto, mi è scattato qualcosa dentro: essere Batman è una specie di maledizione, è un peso. Bruce non sceglie di diventare Batman, viene scelto da Batman. Non credo che gli altri film abbiano mai raccontato il personaggio da questa prospettiva."

Ambientato nel mondo della serie tv degli anni '90 Batman: The Animated Series, il film animato spin-off Batman: La maschera del fantasma uscì nel 1993 (anche al cinema) e venne accolto dal plauso della critica, con alcuni fan che oggi lo reputano persino superiore a Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. Lo avete mai visto? Se vi manca, è il momento giusto per recuperarlo!

Vi ricordiamo che The Batman uscirà il 3 marzo nei cinema italiani. Nel frattempo, Matt Reeves ha discusso la possibilità dei sequel di The Batman, oltre alle numerose serie tv spin-off in sviluppo per HBO Max.