The Batman, Robert Pattinson in uno sneak peek: "L'Enigmista conosce i segreti di Batman"

Dopo le recenti interviste, Robert Pattinson è tornato a parlare nel Little Caesars Sneak Peek di The Batman. In questo video l'attore approfondisce il rapporto tra il suo personaggio e l'Enigmista, sostenendo che quest'ultimo rivelerà segreti ritenuti sepolti legati a Bruce Wayne.

Come sappiamo, dopo aver ucciso il sindaco di Gotham Don Mitchell, il sadico serial killer interpretato da Paul Dano lascerà indizi e messaggi criptici per la città, dando il via a un gioco del gatto e del topo con Batman. Secondo Pattinson, l'Enigmista "rivolge tutto direttamente a Batman", e fa qualcosa in più, perché scava nel passato dell'uomo, rivelando la vera identità dell'Uomo Pipistrello.

L'Enigmista è "in assoluto il più grande avversario che abbia mai incontrato", ammette Pattinson nello sneak peek. "L'Enigmista sembra conoscere dei segreti di Batman che neanche Bruce conosceva. [...] [L'Enigmista] É uno specchio dei segreti di Bruce." Infatti, mentre trascina il suo nemico a indagare sul mondo criminale di Gotham, il personaggio interpretato da Paul Dano solleva punti interrogativi che porteranno Wayne a dubitare anche di chi gli è vicino. "Tutti questi anni. Mi hai mentito", sentiamo dire da Bruce ad Alfred Pennyworth, un suo fidato alleato.

In questa narrazione, definita da Reeves come la storia delle origini dell'Enigmista, Batman potrà però contare su un'importante socia: Selina Kyle. Adesso non ci resta che aspettare il 3 Marzo per scoprire di più sul nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro. Ovviamente tutti speriamo che la pellicola sia all'altezza delle aspettative, che sono piuttosto alte. E lo spera anche Robert Pattinson, che non vuole essere il Batman peggiore.