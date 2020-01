The Batman: Robert Pattinson si scusa per alcune dichiarazioni sul personaggio

Da quando Robert Pattinson ha accettato il ruolo di Bruce Wayne, l'attore è sotto la lente d'ingrandimento dei fan. Non tutti hanno apprezzato la scelta di affidare il personaggio all'ex star di Twilight. E da quel momento ogni sua dichiarazione non è passata inosservata; nemmeno quella in cui dichiara di non ritenere Batman un vero supereroe.

Pattinson ha scherzosamente chiesto scusa per alcune sue frasi su Batman. Cercando di spiegare il motivo per cui ha accettato d'interpretare il personaggio, Pattinson ha specificato come il fatto di non ritenerlo un vero supereroe abbia contribuito ad accettare d'interpretarlo.

"Non sono stato educato sull'argomento. La gente si è molto arrabbiata per questo; è bizzarro. Non riesco ancora a capire l'argomento. Ok, è un supereroe, mi dispiace! Il prossimo titolo: Pattinson smentisce: Batman è, in effetti, un supereroe. Torna sui suoi passi".



Robert Pattinson è perfettamente consapevole del vortice di notizie e dell'ossessione che deriva dall'essere parte di un cinecomic come The Batman interpretando uno dei personaggi più iconici al mondo sul tema. Ma l'attore ha chiarito di non essere concentrato su quello che la gente pensa o dice:"Sono preoccupato solo se alla gente piacerà quando sarà finito. In questo momento le persone possono pensare quello che vogliono".

Matt Reeves ha spiegato che The Batman potrebbe essere diverso dalle versioni precedenti viste al cinema.

Nel frattempo, attraverso Twitter, Reeves ha annunciato l'inizio delle riprese del film.