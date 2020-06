The Batman, Robert Pattinson ha scoperto di aver ottenuto il ruolo sul set di Tenet

Molto si è detto e tanto si è speculato su chi avrebbe interpretato Bruce Wayne nel Batman di Matt Reeves, finché non è arrivato l'annuncio che a indossare il mantello dell'Uomo Pipistrello sarebbe stato Robert Pattinson. Ma come ha scoperto di essere stato scelto per il ruolo?

In una recente intervista con Total Film, Robert Pattinson avrebbe raccontato che il momento in cui gli hanno comunicato di essere il nuovo Bruce Wayne ha coinciso anche con il suo primo giorno sul set di Tenet, il film di Christopher Nolan, ovvero il regista della precedente trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro.

"La mattina del primo giorno di riprese. È stato abbastanza assurdo. Fu un weekend davvero, davvero intenso. È stato sicuramente un modo folle di iniziare il film di Chris" spiwega Robert ridendo "Stavo facendo anche uno screen test il sabato prima che cominciassimo".

Al momento, la produzione di The Batman è ferma causa COVID-19, ma fino a che si è potuto proseguire, tutto sembrava procedere bene sul set.

"Avevamo trovato un ritmo davvero buono, quindi è un po' strano l'essersi dovuti fermare. Ma, di nuovo, è un film complicato. Voglio dire, è Batman, quindi è naturalmente piacevole [da girare]. Praticamente sono passato direttamente dal film di Chris a questo. E sì, mi sentivo un pochino stralunato" ammette Pattinson "Quindi avere un po' di tempo per riposarsi non è la cosa peggiore del mondo. Ma speriamo che si possa tornare al più presto, e che tutto riesca a risolversi per il meglio".

L'uscita nelle sale di The Batman è attualmente prevista per il 1 ottobre 2021.