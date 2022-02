The Batman, Robert Pattinson: La scena iniziale è diversa da tutto ciò che avete visto

Dopo aver elogiato Christian Bale e la sua voce da Cavaliere Oscuro, Robert Pattinson si è concentrato sul suo The Batman, divulgando qualche dettaglio sulla scena d'apertura del film scritto e diretto da Matt Reeves.

Nello specifico, dopo aver visto una prima versione del film, la star interprete di Bruce Wayne ha commentato quanto questa nuova avventura del Cavaliere Oscuro sarà diversa da tutto ciò che i fan hanno visto finora, una sensazione che sarà percepibile fin dalla scena d'apertura: "Ho visto un montaggio preliminare del film da solo e la prima scena è così diversa rispetto a qualsiasi altro film di Batman, ha un ritmo completamente diverso", ha detto l'attore. "Era quello che Matt [Reeves, il regista, ndr] mi ha detto che voleva fare fin dalla nostra prima riunione. 'Voglio fare un giallo noir stile anni '70, come La conversazione.' E ho sempre pensato che si riferisse all'aspetto, ai vestiti dei personaggi, alle acconciature. Ma appena ho visto la prima inquadratura, ho pensato: 'Oh, okay, era questo che intendeva: questo è un giallo anni '70".

Il film portato ad esempio da Matt Reeves citato da Robert Pattinson è il thriller-giallo La conversazione, del 1974, scritto, prodotto e diretto da Francis Ford Coppola con Gene Hackman protagonista. Nel film, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes - la prima per Coppola, che avrebbe replicato con Apocalypse Now qualche anno dopo - Hackman interpreta l'esperto di audio-sorveglianza Harry Caul, un uomo che tiene ala sua privacy più di ogni altra cosa, lotta con un passato oscuro destinato ad emergere e che, durante un incarico, inizia a sospettare di essersi ritrovato al centro di una cospirazione.

The Batman uscirà il 3 marzo in Italia.