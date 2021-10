The Batman, il nuovo trailer ufficiale con Robert Pattinson e Zoe Kravitz è incredibile!

Dopo oltre un anno d'attesa Warner Bros. e DC Films hanno finalmente pubblicato il secondo trailer ufficiale di The Batman, nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.

Il filmato, come promesso dal teaser col Bat segnale e dalla recentissima foto ufficiale di Batman a Gotham City, ha debuttato nel corso del DC FanDome 2021, apprezzato evento only-streaming inaugurato ad agosto 2020 e tornato in queste ore per una seconda, ricchissima edizione. Proprio durante l'evento dello scorso anno la DC Films e il regista e sceneggiatore Matt Reeves avevano presentato il primo trailer di The Batman, che aveva immediatamente stupito critica e pubblico di appassionati facendo schizzare il titolo in vetta alla lista dei film in uscita più attesi. Adesso è finalmente giunto il momento di gustarsi le nuove immagini ufficiali di The Batman, il cui secondo trailer è disponibile all'interno dell'articolo.

Ricordiamo che il film ha una data d'uscita fissata per il 4 marzo 2022, e sarà solo il primo di tanti altri cinecomic DC Film in arrivo il prossimo anno, fra i quali ricordiamo Black Adam e The Flash. La storia seguirà Bruce Wayne durante il suo secondo anno di attività come cavaliere oscuro: mentre Gotham City si prepara alle elezioni, un sadico serial killer noto come Enigmista (Paul Dano) attirerà l'attenzione del vigilante Batman, che nel frattempo dovrà vedersela anche con la nuova arrivata Catwoman (Zoe Kravitz), il malavitoso Pinguino (Colin Farrell) e la fragile alleanza con il detective James Gordon (Jeffrey Wright).

