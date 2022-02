The Batman, Robert Pattinson: 'Sarò Batman fin quando mi vorrete'

Mentre l' sta dando apertura delle prevendite per The Batman l'opportunità ai fan di acquistare i propri biglietti per vedere il film sul grande schermo già dai primissimi giorni, Robert Pattinson pensa già al futuro, e conferma di voler tornare a indossare i panni dell'Uomo Pipistrello.

Tra pochi giorni avremo finalmente modo di vedere come se la caverà Robert Pattinson nei panni di Batman, ma fino ad allora possiamo solo guardare e riguardare i trailer del film di Matt Reeves con la speranza che il tempo passi velocemente.

Il cast, intanto, è duramente al lavoro per promuovere la pellicola, e di recente ai microfoni di Fandango ha parlato del possibile futuro del franchise.

"Sono pronto a tornare nel ruolo ogni volta che la gente lo vorrà. Ma prima dobbiamo fare uscire questo di film!" ha infatti affermato Robert Pattinson quando gli viene chiesto quali siano i suoi piani "Ma sì, voglio dire, ho parlato con Matt riguardo all'idea di realizzare una trilogia, e credo sarebbe davvero meraviglioso. Mi è piaciuto tantissimo girare questo film, ed è un personaggio così divertente da portare sullo schermo. Quindi sarebbe fantastico"

Paul Dano aggiunge poi che "C'è così tanto margine di crescita per questo personaggio" e i colleghi concordano. Zoë Kravitz infatti aggiunge "Sì, è a questo che serve questo film [a preparare il terreno per il suo sviluppo]", mentre Colin Farrell esclama "Voglio proprio vedere l'evoluzione di Bruce Wayne".

"Visto che Bruce è un tale recluso in questo film, credo che vedere la sua evoluzione nella persona che sa di dover essere sia un viaggio davvero divertente in cui imbarcarsi" conclude poi l'interprete di Catwoman.

The Batman arriverà il 3 marzo nelle sale italiane.