The Batman: Robert Pattinson sa già quali villain vorrebbe affrontare nel sequel

Manca sempre meno all'uscita nelle sale cinematografiche di The Batman, quindi inevitabilmente si parla già della possibilità che arrivi presto anche un sequel del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson. Proprio all'attore protagonista del film di Matt Reeves è stato chiesto quali villain gli piacerebbe affrontare, dimostrando di aver le idee chiare.

Mentre dobbiamo ancora vedere come si evolverà la trama di The Batman, Robert Pattinson si porta avanti e pensa già alle prossime sfide del suo Cavaliere Oscuro. Come riportato da Den of Geek, l'attore britannico si è detto "entusiasta circa dove il suo Batman potrebbe trovarsi nella prossima avventura". Pattinson ha quindi specificato quali villain gli piacerebbe sfidare nel sequel di The Batman: "Mi piacerebbe fare qualcosa con la Corte dei Gufi... Ci sono elementi di The Batman che sono quasi horror e penso sia una cosa relativamente nuova per Batman".

Già qualche settimana fa era emerso che il sequel di The Batman avrebbe adattato Terra di Nessuno, uscito sulle pagine della DC Comics tra il marzo e il novembre 1999. Ambientato dopo un violento cataclisma che ha distrutto buona parte di Gotham City, la città viene isolata dal resto degli Stati Uniti dopo la decisione del Congresso, con questa che finisce preda delle nefandezze delle bande criminali più violente. Queste sono guidate dal Pinguino, con Batman che cerca di riportare ordine in una città ormai abbandonata a se stessa e, appunto, Terra di nessuno.

In precedenza, Robert Pattinson ha dichiarato di essersi sentito molto solo mentre girava The Batman: "La natura delle riprese è stata piuttosto insulare, perché giravamo sempre di notte, con l'oscurità, e io mi sono sentito molto solo a volte. Anche il solo fatto di indossare costantemente il costume di Batman... Non ti è permesso lasciare lo studio con addosso il costume, perciò ero a malapena a conoscenza di ciò che stesse avvenendo al di fuori. Me ne stavo lì, nella tenda, a cercare di realizzare musica elettronica in costume, facendo la guardia alla maschera...".