The Batman: Robert Pattinson parla della Corte dei Gufi e del possibile sequel

È dal primo trailer di The Batman che si vocifera della presenza de la Corte dei Gufi nel prossimo film del Cavaliere Oscuro, è dunque interessante leggere come Robert Pattinson ha risposto a una diffusa fan theory riguardante la famigerata organizzazione criminale e i genitori di Bruce Wayne...

Prima di proseguire nella lettura, nel caso foste interessati ad approfondire la vostra conoscenza di questa "setta criminale", vi invitiamo a recuperare il nostro speciale sulla Corte dei Gufi. Altrimenti, per il momento, vi basti sapere che si tratta di una società segreta che opera nell'ombra da molto prima dell'arrivo di Batman a Gotham.

In questo caso, ci concentreremo su una fan theory che riguarda specificatamente il Batman di Robert Pattinson. Tale teoria, sviluppata durante l'avvicinamento all'uscita del film, ipotizza che Thomas e Martha Wayne, genitori di Bruce, siano a capo della Corte dei Gufi. Così, durante un Q&A tenuto da Vanity Fair, Pattinson ha avuto modo di dire la sua su questa teoria, arrivando anche a parlare del già ampiamente chiacchierato sequel di The Batman.

Qui di seguito, potete leggere nel dettaglio il commento di Robert Pattinson: "Mi piace questa teoria... Se loro sono spariti - facendo riferimento ai genitori - e stanno segretamente guidando l'organizzazione, beh, per Bruce sarebbe un incubo affrontare una situazione del genere. Sto seriamente pensando che probabilmente ci sarà la Corte dei Gufi nel sequel... Cioè, sto speculando, ovviamente".

Voi che ne pensate? Sareste interessati a vedere la Corte dei Gufi in The Batman o in un eventuale sequel? Vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti e vi ricordiamo che The Batman è da oggi in sala.