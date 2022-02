The Batman, Robert Pattinson ricorda il provino con il costume di George Clooney

The Batman porterà una ventata di novità per il personaggio sul grande schermo, con un nuovo costume e un nuovo franchise all'orizzonte. Pare che il costume aggiornato sia piaciuto ai fan, a differenza di quello che indossò George Clooney in Batman & Robin. Ma quest'ultimo fu indossato anche da Pattinson al provino!

La star di The Batman ha dichiarato che il provino con i bat-capezzoli è comunque un bel ricordo:"È stato un bel ricordo. Mi ricordo quando stavo facendo il provino perché è stato davvero divertente ed è stato davvero molto lungo. Ho fatto letteralmente per circa otto ore un provino completamente sudato, con Matt [Reeves] che disse 'Cosa possiamo fare per questo sudore?' E io 'Non c'è niente da fare, l'unico modo è non bere liquidi'".



Inizialmente Pattinson non era convinto che il provino potesse andar bene:"Ricordo di aver fatto un selfie quando tutti hanno lasciato la stanza pensando, se non funziona... avrò sempre questo. Avrò sempre una foto di me e dei miei capezzoli!".

Alla fine Robert Pattinson sarà Batman e probabilmente accadrà anche in altri sequel:"Bruce sta scegliendo di essere Batman ma sente anche di non avere altra scelta che esserlo; è un peso e una maledizione, così come tutto il resto, quindi crea una sorta di tensione in lui".



George Clooney è pentito di aver partecipato a Batman & Robin di Joel Schumacher, probabilmente il più grande flop critico dell'Uomo Pipistrello al cinema, dichiarando di essere 'terribile in quel film'. L'attore si è più volte scusato con i fan per il risultato del film e... per i bat-capezzoli!