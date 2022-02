The Batman: Robert Pattinson e l'unico consiglio ricevuto da Christian Bale per il ruolo

Un paio di sere fa, Robert Pattinson è stato ospite del Jimmy Kimmel Live in occasione della campagna marketing attorno all'attesissimo The Batman, il film di Matt Reeves che lo vedrà esordire nel ruolo del Cavaliere Oscuro. Qui ha potuto rivelare di aver incontrato Christian Bale e del consiglio che quest'ultimo gli ha dato per il ruolo di Batman.

Dopo aver rivelato di aver indossato tutti i costumi di Batman (tranne uno) nel corso dei test-screening prima di ottenere la parte nel film di Reeves, Robert Pattinson ha anche raccontato a Jimmy Kimmel di essersi imbattuto brevemente in Christian Bale (l'unico Batman precedente al suo ad aver incontrato prima delle riprese). L'attore che ha interpretato il Cavaliere Oscuro nella trilogia di Christopher Nolan ha dato un unico consiglio a Pattinson: "Ero un po' impaurito nel chiedere loro qualcosa, ma si sono imbattuto in Christian Bale nei bagni e credo che quello lo abbia ispirato nel dirmi: 'La prima cosa di cui avrai bisogno nel Bat-costume sarà capire come fare pipì'. Quindi quando sono andato al reparto costumi ho detto: 'Prima cosa, mi serve una toppa e mi serve uno stato dietro, per un accesso facile'".

Nel corso dell'intervista, nella quale è stata anche mostrata una clip esclusiva di The Batman, Pattinson ha anche dichiarato di non voler essere ricordato come il Batman peggiore: "Non c'è niente di peggio dell'essere un pessimo Batman. Insomma, se sei un pessimo Batman, è un disastro, non è vero?" chiede Kimmel. "Sai, è quello che mi stanno ripetendo tutti, mi dicono cose del tipo 'Beh, se viene fuori qualcosa di fallimentare, almeno hai avuto l'opportunità di essere parte di qualcosa di speciale'" risponde Pattinson "Ma insomma, fino a un certo punto... Cioè, non voglio mica essere ricordato come il Batman peggiore!".

The Batman uscirà nelle sale italiane il 3 marzo. Da oggi è disponibile all'ascolto il tema di Catwoman.