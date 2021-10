The Batman, Robert Pattinson e quel provino con indosso il costume di... Val Kilmer!

Quando si pensa al Batman di Robert Pattinson ci si chiede inevitabilmente se la star di Tenet e Maps to the Stars sarà in grado di reggere la pesante eredità di colleghi del calibro di Christian Bale e Michael Keaton: l'attore ci ha però rivelato di aver già sostenuto in gran segreto il confronto con un altro suo predecessore.

Stiamo parlando di Val Kilmer, protagonista di uno dei film più sfortunati sul giustiziere mascherato di Gotham, vale a dire quel Batman Forever che nel 1995 si trovò a cadere sotto i colpi dell'impietoso confronto con gli allora recenti capitoli firmati da Tim Burton, e quindi spesso dimenticato dai più insieme all'ancora meno riuscito Bruce Wayne di George Clooney.

A rivelarlo è stato lo stesso Robert Pattinson: durante il panel del Dc FanDome che ha visto la presentazione del nuovo trailer di The Batman, infatti, l'attore ha svelato di aver sostenuto il provino per la parte del protagonista nel film di Matt Reeves indossando proprio il costume messo a punto 26 anni prima per Val Kilmer... Risultando evidentemente piuttosto convincente!

Chissà che con l'ausilio del deepfake qualche fan non si decida a regalarci una versione di Batman Forever con Pattinson in luogo di Kilmer. Pensate che la cosa potrebbe cambiare il vostro giudizio sul film di Joel Schumacher? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, perché non ci è stato mostrato il volto dell'Enigmista nel trailer di The Batman.