The Batman, Robert Pattinson sulla prima prova costume: 'Ti trasforma, è indescrivibile'

Con l'uscita in sala di The Batman da due giorni solamente, il nuovo interprete del personaggio ha parlato dell'emozione provata la prima volta che indossò il costume. Oltre all'emozione di sentirsi "un pezzo di storia addosso", Robert Pattinson ha ripercorso una sensazione molto particolare: non ci avremmo mai creduto.

Con l’ultima, nuova scommessa di reinvenzione del personaggio DC Comics da pochissimo nelle sale, cast e maestranze sono ovviamente impossibilitati a commentare la trama del film e dei futuri spin-off – il primo a uscire dovrebbe essere Gotham PD, trovate qui una possibile data. Ma dal punto di vista dei retroscena, hanno carta bianca in termini di interviste. E se le foto di Robert Pattinson con la sensualissima Catwoman di The Batman stanno facendo il giro del mondo, anche le loro parole stanno svelando molti ricordi dal set. Su tutti, Pattinson ha voluto condividere il momento in cui ha indossato il costume per la prima volta.

Queste le parole dell’attore durante un intervista organizzata da DC Comics: "Da quando sono stato scelto per il ruolo a quando poi ho indossato il costume per la prima volta, saranno passati probabilmente dieci mesi. Quindi avevo già fatto i conti con la reazione dei fan alla notizia, poi con la mia reazione, poi di nuovo con quella dei fan. Nel frattempo passi già molto tempo a prepararti sul personaggio, leggendo un numero incalcolabile di graphic novel. Quindi, quando poi indossi finalmente il costume, diventa tutto d’improvviso reale. Ho come avuto la sensazione di poter fare qualcosa di completamente diverso con il personaggio”.

Ciò che stupisce di più, però, è la presunta comodità del costume, fondamentale considerando quanto Pattinson l’ha indossato su schermo in termini di minutaggio: “È strano, quando l’ho indossato la prima volta mi è sembrato così ben progettato. Si adatta perfettamente, potevo fare ogni movimento con grande semplicità. Poi ti guardi allo specchio e pensi: 'Oh, me*da'. È incredibilmente potente: c'è così tanta storia che è intrisa nell'abito e nell'iconografia che rappresenta e puoi davvero sentirle sulla pelle quando lo indossi”. Sulla questione del costume era intervenuto anche Matt Reeves, ricordando il momento in cui – al provino – Pattinson indossò quello di Val Kilmer.

Ha raccontato il regista: "Fa parte della tradizione che quando interpreti Batman alla Warner Bros, non fai solo un'audizione, ma fai un provino in cui è come se loro avessero bisogno di vederti in costume da bagno. Ma non ti danno una Batsuit progettata sulla tua taglia, perché è un processo molto complicato. Quindi quello che fai è indossare una vecchia Batsuit. Metti quella che ti sta bene. Quando Pattinson ha indossato la tuta di Kilmer, si è trasformato immediatamente. È uscito, si è guardato allo specchio, si è girato verso di me e ha detto: ‘È piuttosto trasformativo’. E io: 'Certo che lo è’. È stata un'esperienza straordinaria". Voi avete già visto il film? Che ne pensate?